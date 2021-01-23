Власти Москвы обвиняют участников несанкционированных акций в умышленном блокировании движения транспорта

Граждане, собравшиеся на несанкционированную властями акцию в центре Москвы, выходят на проезжую часть и умышленно блокируют работу наземного транспорта, заявили в пресс-службе Департамента транспорта.

"Участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб", - говорится в сообщении Дептранса в Telegram, со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Отмечается, что скопления участников на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешает движению пешеходов.

"Убедительно просим, при возможности избегайте поездок в центр города", - сообщают в департаменте.