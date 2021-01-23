Президент Алиев назначил Джаббарова главой Наблюдательного Совета SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании Наблюдательного Совета (НС) для общего руководства и контроля над деятельностью компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).
Соответствующий указ президента опубликован в субботу на сайте главы государства.
Как отмечается в преамбуле указа, данное решение было принято для повышения эффективности в деятельности Госнефтекомпании, усовершенствования управления с учетом современных стандартов корпоративного управления.
Согласно указу, Наблюдательный совет SOCAR состоит из семи членов, включая председателя, назначаемого и освобождаемого от должности президентом Азербайджана.
Решения о реорганизации и ликвидации SOCAR, а также о назначении и освобождение от должности членов НС и исполнительного органа компании принимает президент Азербайджана.
Азербайджанскому инвестиционному холдингу по согласованию с президентом в отношении компании SOCAR поручается: утверждение устава и структуры, определение размера уставного капитала; утверждение годовых отчетов, финансовой отчетности, распределение прибылей и убытков; утверждение дивидендной политики; принятие решения о выпуске ценных бумаг; принятие решения о заключении сделки (сделки особой значимости) на сумму более 25% от стоимости чистых активов SOCAR, а также сделки с соответствующим лицом по заключению независимого аудитора на сумму 5% от стоимости активов SOCAR и более.
В полномочия НС SOCAR входят: утверждение долгосрочной стратегии развития компании, сметы ее затрат и доходов, контроль над их выполнением; внесение на общее собрание предложений в связи с заключением сделки (сделки особой значимости) на сумму более 25% от стоимости чистых активов SOCAR, а также сделки на сумму 5% от стоимости активов SOCAR и более; одобрение сделок, заключаемых с соответствующими лицами на сумму до 5% от стоимости активов SOCAR; согласие на заключение сделок по передаче в управления и приватизацией активов SOCARс учетом требований действующих нормативных правовых актов.
Также НС уполномочен: утверждать политику компании в различных сферах деятельности и ее внутренние правила, а также положения о филиалах и представительствах; давать согласие на утверждение корпоративной структуры и штатного расписания SOCAR; создавать Комитет по аудиту и другие комитеты Госнефтекомпании, утверждать их положения, назначать и освобождать их руководителей и членов.
Азербайджанскому инвестхолдингу поручено: в течение 6 месяцев утвердить стандарты корпоративного управления для менеджмента SOCAR, а также систему оценки деятельности членов управляющих органов Госнефтекомпании; в течение 6 месяцев с привлечением международной консалтинговой компании обеспечить диагностику результатов деятельности SOCAR в юридической, финансовой, налоговой и коммерческой сферах и в зависимости от ее результатов в двухмесячный срок подготовить и представить на согласование президенту Азербайджана проект нового устава и структуры компании.
Президент Алиев также утвердил состав НС SOCAR, назначив его председателем министра экономики Микаила Джаббарова.
В состав НС также вошли: помощник первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов, исполнительный директор Госнефтефонда Исрафил Мамедов, замминистра энергетики Эльнур Солтанов, замминистра финансов Азер Байрамов, замминистра экономики Ровшан Наджаф и гендиректор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов.
Н.Аббасова
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