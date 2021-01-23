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Происшествия 23.01.2021 16:39

В Москве и Петербурге начались задержания оппозиционеров

Задержания начались в центре Москвы и в Петербурге, где в субботу сторонники оппозиции намерены провести несанкционированный митинг.

Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители неоднократно предупредили собравшихся о недопустимости массового скопления людей ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, напомнили о необходимости ношения масок и перчаток.

Тем временем, на Пушкинской площади в центре Москвы у памятника поэту собралось несколько десятков человек.

Более десятка человек уже препровождены в автозаки. Задержания продолжаются.

В Петербурге также начались выборочные задержания оппозиционеров на Сенатской площади. Несколько журналистов поместили в автозаки, несмотря на наличие специальных жилетов, выдаваемых Смольным.

Из громкоговорителей собравшихся предупреждают об ответственности за участие в несогласованном мероприятии. От места проведения акции уехали несколько автобусов с задержанными.

Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил оппозиционера Алексея Навального под стражу до 15 февраля.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше", которым он признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.

Оппозиционер был задержан в аэропорту "Шереметьево" по возвращении в РФ из Германии, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервнопаралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

После ареста Навального в интернете появились призывы организовать массовую акцию в его поддержку.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности.

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Тэги: МОСКВА, ОППОЗИЦИОНЕРЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]