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Внешняя политика 23.01.2021 17:15

Алиев соболезнует Зеленскому в связи с гибелью 15 человек при пожаре в Харькове

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью 15 человек в доме престарелых в Харькове.

“Глубоко опечален известием о гибели людей в результате пожара в доме престарелых в Харькове. От имени себя и народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также всему украинскому народу в связи с этой трагедией и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим”, - отмечается в письме президента, текст которого опубликован на сайте главы государства.

21 января в Харькове, в доме престарелых возник пожар, в результате которого погибло 15 человек. МВД страны возбудило уголовное дело.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]