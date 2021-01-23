Алиев соболезнует Зеленскому в связи с гибелью 15 человек при пожаре в Харькове

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью 15 человек в доме престарелых в Харькове.
“Глубоко опечален известием о гибели людей в результате пожара в доме престарелых в Харькове. От имени себя и народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также всему украинскому народу в связи с этой трагедией и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим”, - отмечается в письме президента, текст которого опубликован на сайте главы государства.
21 января в Харькове, в доме престарелых возник пожар, в результате которого погибло 15 человек. МВД страны возбудило уголовное дело.
Х.Насирзаде
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