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Здравоохранение 23.01.2021 17:23

В Азербайджане зафиксировано 162 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 162 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 228,688 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 280 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 8 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 072.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 219,724 тыс. человек (+705 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 892 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6 522 теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 354,473 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]