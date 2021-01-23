В Азербайджане зафиксировано 162 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 162 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 228,688 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 280 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 8 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 072.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 219,724 тыс. человек (+705 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 892 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6 522 теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 354,473 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде