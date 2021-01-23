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Происшествия 23.01.2021 20:30

В ОНК сообщили о более 600 задержанных на несогласованной акции в Москве

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что, по предварительным данным, на несогласованных акциях в Москве задержаны свыше 600 человек.

"На данный момент, по неподтвержденным данным, в Москве задержаны более 600 человек", - сказал Мельников журналистам.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны.

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Тэги: МОСКВА, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ, ОНК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]