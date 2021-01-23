В ОНК сообщили о более 600 задержанных на несогласованной акции в Москве

Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что, по предварительным данным, на несогласованных акциях в Москве задержаны свыше 600 человек.

"На данный момент, по неподтвержденным данным, в Москве задержаны более 600 человек", - сказал Мельников журналистам.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны.