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США требуют от Пекина прекращения давления на Тайвань - американский госдеп

Госдепартамент США призвал Китай прекратить всякое давление на Тайвань.

"Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань, вместо этого начать конструктивный диалог с его демократически избранными представителями", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

Его заявление последовало после того, как тайваньские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня в субботу.

Прайс отметил, что "Соединенные Штаты с обеспокоенностью отмечают продолжающиеся попытки КНР запугать своих соседей".

"Мы будем вместе с нашими друзьями и союзниками работать над общим процветанием, защитой безопасности и ценностей в Индо-Тихоокеанском регионе. Это включает в себя углубление наших связей с демократическим Тайванем", - подчеркивается в заявлении.

Прайс сказал, что США "будут и впредь поддерживать мирное урегулирование вопросов, связанных с (Тайваньским - ИФ) проливом, в соответствии с пожеланиями и наилучшими интересами народа Тайваня".

Он добавил, что Вашингтон "будет и впредь оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны".

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Тэги: США, ГОСДЕП, КНР, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]