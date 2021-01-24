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Происшествия 24.01.2021 10:00

Сильное землетрясение произошло близ Антарктиды

Подземный толчок магнитудой 7 зафиксирован в акватории пролива Брансфилда, разделяющего Южные Шетландские острова и Антарктический полуостров, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:36 в воскресенье землетрясения имел координаты -61.83 градуса южной широты и -55.60 градуса западной долготы.

Эпицентр находился примерно в 110 км восточнее побережья острова Кинг Джордж (Южные Шетландские острова), на котором расположено несколько полярных станций, в том числе российская станция Беллинсгаузен.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,9. Также американские сейсмологи зафиксировали несколько афтершоков магнитудой от 5,4 до 4,9.еж

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Тэги: АНТАРКТИДА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]