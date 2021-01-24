Число заражений COVID-19 в мире превысило 98,7 млн, число жертв достигло 2,12 млн

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро воскресенья достигло 98 млн 728 тыс. 154 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 2 млн 120 тыс. 414 человек, выздоровели около 70 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 24 млн 991 тыс. 748 инфицированных COVID-19, зафиксировано 417 тыс. 399 летальных исходов, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило 10 млн 654 тыс. 533, число скончавшихся - 153 тыс. 339, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 816 тыс. 254 заболевших, из них умерли 216 тыс. 445 человек, вылечились более 7,7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 273,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 288 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 14.