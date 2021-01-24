Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0695 RUR   0.023 GBR   2.3318 TRY   0.2305

Цена на нефть

21.01 $/bbl   WTI 53.13 -0.18 Brent 56.10 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 24.01.2021 11:39

Число заражений COVID-19 в мире превысило 98,7 млн, число жертв достигло 2,12 млн

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро воскресенья достигло 98 млн 728 тыс. 154 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 2 млн 120 тыс. 414 человек, выздоровели около 70 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 24 млн 991 тыс. 748 инфицированных COVID-19, зафиксировано 417 тыс. 399 летальных исходов, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило 10 млн 654 тыс. 533, число скончавшихся - 153 тыс. 339, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 816 тыс. 254 заболевших, из них умерли 216 тыс. 445 человек, вылечились более 7,7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 273,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 288 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 14.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в мире приближается к 97,5 млн, число жертв превышает 2 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 96 млн, число жертв - 2 млн Число заражений COVID-19 в мире превысило 95,5 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 93,8 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса Число заражений COVID-19 в мире превысило 92,3 млн, число жертв - 1,97 млн - университет Хопкинса ВОЗ предупреждает о грядущем появлении новых штаммов коронавируса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]