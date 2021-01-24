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Дальнее зарубежье 24.01.2021 11:02

Министр обороны США подтвердил готовность к вооруженной поддержке Японии при обороне от Китая островов Сенкаку - Пентагон

Ллойд Остин, утвержденный новым министром обороны в администрации президента США Джо Байдена, заверил своего японского коллегу Нобуо Киси, что Вашингтон готов оказывать помощь в отстаивании суверенитета Японии над спорными островами Сенкану (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщил Пентагон.

"Министр Остин подтвердил, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5-й американо-японского Договора о безопасности, и Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении о беседе.

Договор предусматривает взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения третьей стороны на одного из его участников.

Остин также поблагодарил Киси за "неизменное лидерство Японии в осуществлении резолюций СБ ООН в отношении Северной Кореи".

Острова Сенкаку (Дяоюйдао), находящиеся в настоящее время под японским контролем, длительное время являются предметом территориального спора между Японией и Китаем.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ЯПОНИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]