Министр обороны США подтвердил готовность к вооруженной поддержке Японии при обороне от Китая островов Сенкаку - Пентагон

Ллойд Остин, утвержденный новым министром обороны в администрации президента США Джо Байдена, заверил своего японского коллегу Нобуо Киси, что Вашингтон готов оказывать помощь в отстаивании суверенитета Японии над спорными островами Сенкану (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщил Пентагон.
"Министр Остин подтвердил, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5-й американо-японского Договора о безопасности, и Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении о беседе.
Договор предусматривает взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения третьей стороны на одного из его участников.
Остин также поблагодарил Киси за "неизменное лидерство Японии в осуществлении резолюций СБ ООН в отношении Северной Кореи".
Острова Сенкаку (Дяоюйдао), находящиеся в настоящее время под японским контролем, длительное время являются предметом территориального спора между Японией и Китаем.
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