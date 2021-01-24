На Украине за сутки выявлено 3 915 новых случаев COVID-19C, на тысячу меньше, чем накануне

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3,9 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 , умерли 83 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 079 человек; летальных случаев - 83; выздоровело -5 407 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 191 812 человек, 21 861 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 947 514 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), Днепропетровской (236) областях и в г. Киеве (240).