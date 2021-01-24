Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии вновь заметно снижается в выходные

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 546 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 253 тыс. 518, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 998 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 55 человек, за минувшие сутки скончалось еще 17 человек.

Число выздоровевших составляет 242 тыс. 85 человек.