Сильное землетрясение произошло у Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане в 884 км юго-западнее города Данидин на Южном острове в Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 09:48 в воскресенье землетрясения имел координаты -51.19 градуса южной широты и 161.51 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 310 км западнее острова Окленд в составе одноименного архипелага (принадлежит Новой Зеландии).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

По оценке Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,8.