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Происшествия 24.01.2021 15:36

Сильное землетрясение произошло у Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане в 884 км юго-западнее города Данидин на Южном острове в Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 09:48 в воскресенье землетрясения имел координаты -51.19 градуса южной широты и 161.51 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 310 км западнее острова Окленд в составе одноименного архипелага (принадлежит Новой Зеландии).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

По оценке Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,8.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]