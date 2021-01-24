США направили авианосную группу в Южно-Китайское море

Пентагон накануне отправил в Южно-Китайское море авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt) - в тот же день, когда власти Тайваня заявили о полете 12 самолетов ВВС КНР в районе острова, сообщает в воскресенье газета The Japan Times.
В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что речь идет о плановой передислокации сил 7-го флота США с целью поддержания свободы навигации на море.
Группа ВМС США пересекла Лусонский пролив, лежащий между Тайванем и Филиппинами, в минувшую субботу. В тот же день тайванские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков, способных, в том числе, нести ядерное оружие, и четыре истребителя ВВС КНР во время полета вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня. При этом американские корабли оказались в зоне досягаемости китайских сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет воздушного базирования YJ-12, которые могли быть на самолетах ВВС КНР, отмечает японская газета.
Госдепартамент США после полета самолетов ВВС КНР в районе Тайваня призвал КНР прекратить всякое давление на Тайбэй. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США "будут и впредь поддерживать мирное урегулирование вопросов, связанных с (Тайваньским - ИФ) проливом, в соответствии с пожеланиями и наилучшими интересами народа Тайваня".
Он добавил, что Вашингтон "будет и впредь оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны".
Подобное заявление может указывать на преемственность политического курса США при администрации президента Байдена на сближение с Тайванем, отмечает японское издание.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Тони Блинкен заявлял на слушаниях в Конгрессе, что он выступает за более активное взаимодействие Соединенных Штатов с Тайванем.
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