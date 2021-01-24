Ограничения по COVID-19 в Великобритании отменят нескоро - министр

Ограничительные меры, введенные в Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19, начинают давать результат, однако их отмены придется ждать еще долго, заявил в воскресенье глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.
"По предварительным данным, из-за локдауна число заражений начало снижаться, но мы еще очень далеко от того, чтобы их стало достаточно мало (для снятия ограничений - ИФ)", - сказал Хэнкок телеканалу Sky news.
Вместе с тем, по его словам, еще нет уверенности в том, насколько смертоносным является обнаруженный ранее в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции. Разные исследования дают разный ответ на этот вопрос, однако этот штамм COVID-19 действительно передается легче, сказал министр.
В настоящее время 75% жителей Британии в возрасте 80 лет и старше получили первую дозу вакцины от коронавируса, а вакцинация идет успешно, отметил он.
22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о более высокой летальности от нового штамма коронавируса, выявленного в стране.
"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции. Советник при британском правительстве Патрик Валланс со своей стороны указал, что в случае с британским штаммом этот показатель может быть до 30% выше, чем в случае с "классическим" COVID-19.
По данным сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,61 млн случаев заражения COVID-19, свыше 97,3 тыс. инфицированных скончались.
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