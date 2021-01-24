В Азербайджане зафиксировано 287 случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 287 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 228,975 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 162 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 10 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 082.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 220,292 тыс. человек (+568 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 601 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 079 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 361,552 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде