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СНГ 24.01.2021 18:54

Песков: рассчитываем наладить диалог с Вашингтоном, однако больше придется констатировать моменты несогласия

Россия готова наладить диалог с США, хотя в нем будут преобладать моменты несогласия, Путин готов строить отношения с американцами, как с партнерами, заявили в Кремле.

"Дело в том, что Российская Федерация последовательно и традиционно выступает за добрые отношения (с США - ИФ). Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" (телеканал "Россия-1") Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул: "Мы, конечно же, рассчитываем на то, что удастся наладить диалог. Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласия, моменты несогласия, но в то же время диалог - это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие части, где наши отношения соприкасаются".

"И вот если уже текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью", - заявил Песков.

В ходе интервью Пескову напомнили, как Путин и президент США Джордж Буш-мл. в 2008 г. в Сочи танцевали "барыню". Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, возможно ли такое вновь.

"Шел диалог. И поэтому эти танцы. Танцы - это не главное, танцы - это иллюстрация готовности общаться друг с другом. Это самое важное", - пояснил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]