Менее 1,9 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в странах Балтии

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 1 817 новых случаев коронавируса, 532 из которых - в Эстонии, 773 - в Литве, 512 - в Латвии.
Накануне в странах Балтии было зафиксировано 2 398 новых случаев COVID-19, 487 из которых в Эстонии,1 001 - в Литве, 910 - в Латвии.
В Эстонии за сутки выявлено 532 новых заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в воскресенье департамент здоровья республики. Еще восемь зараженных COVID-19 скончались, общее число жертв пандемии достигло 376. Всего коронавирусом в Эстонии заразились 40 716 человек. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 542,37 на 100 тыс. человек. В Эстонии от COVID-19 привиты уже 25 964 человека.
В Литве за сутки зарегистрировано 773 новых случая коронавируса, еще 18 заболевших скончались, сообщает новостной портал Delfi.ru. Общая статистика смертности включает еще три летальных исхода от коронавируса, когда фактическая дата смерти была объявлена раньше. В Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 176 624 человека, число жертв увеличилось до 2 649. В Литве первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 58 039 человек, обоими компонентами - 8 997 человек.
В Латвии за сутки выявлено 512 новых случаев COVID-19, скончались 14 инфицированных, сообщает Delfi.ru со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. С начала пандемии в Латвии коронавирус выявлен у 61 008 человек, скончались 1 111 человек.
Коронавирусные ограничения в экономике Латвии продлятся до лета, сообщает Delfi.ru со ссылкой на доклад Совета по фискальной дисциплине о влиянии кризиса из-за COVID-19 на экономику и фискальную ситуацию в республике. Совет отмечает, что государственная поддержка во время кризиса из-за коронавируса не достигает запланированных объемов, поэтому в диалоге с предпринимателями и представителями интересов общества необходимо корректировать инструменты поддержки.
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