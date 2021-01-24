Во Франции стали требовать отрицательный тест на COVID-19 от приезжающих из других стран ЕС

Власти Франции в связи с пандемией коронавируса COVID-19 с воскресенья обязали всех, кто прибывает из прочих стран ЕС, предоставлять отрицательный анализ на COVID-19, сообщили французские СМИ.

Это требование распространяется на лиц, кто добирается до Франции по морю или воздушным транспортом, а тест с отрицательным результатом на COVID-19 должен быть получен не ранее чем за 72 часа до приезда. Подобное требование с середины января уже действовало в отношении людей, приезжающих во Францию не из стран ЕС.

Однако такое ужесточение пограничного контроля не касается тех, кто прибывает во Францию по земле, включая лиц, пересекающих границу для работы, уточняют СМИ.

По данным СМИ, каждую неделю во Францию морским и воздушным транспортом приезжает около 62 тыс. человек из других стран ЕС.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 72,8 тыс. инфицированных скончались. Число госпитализированных с коронавирусом достигает 25,8 тыс. человек, причем 2,9 тыс. из них находятся в палатах интенсивной терапии.

Между тем, во Франции минимум первую дозу вакцины от коронавируса получили до 1 млн человек. Власти планируют вакцинировать 15 млн жителей до конца июня.

Однако, указывают СМИ, заболеваемость, смертность и масштаб госпитализаций во Франции остаются на высоком уровне. В результате появлялась информация, что в стране, где действует комендантский час, будет введен третий режим изоляции: первый действовал в марте-мае 2020 года, второй - в октябре-декабре.