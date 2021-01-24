Суточный прирост заражений COVID-19 идет вверх в Белоруссии

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 752 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 237 тыс. 611, сообщили в белорусском Минздраве в воскресенье.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 748 новых больных за сутки.
По данным ведомства, число жертв COVID-19 в Белоруссии достигло 1 тыс. 649 человек, скончались еще 10 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Всего с начала пандемии в Белоруссии коронавирусом переболели 223 тыс. 553 человека.
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