Суточный прирост заражений COVID-19 идет вверх в Белоруссии

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 752 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 237 тыс. 611, сообщили в белорусском Минздраве в воскресенье.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 748 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв COVID-19 в Белоруссии достигло 1 тыс. 649 человек, скончались еще 10 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Белоруссии коронавирусом переболели 223 тыс. 553 человека.