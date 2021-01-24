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Здравоохранение 24.01.2021 21:49

Суточный прирост заражений COVID-19 идет вверх в Белоруссии

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 752 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 237 тыс. 611, сообщили в белорусском Минздраве в воскресенье.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 748 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв COVID-19 в Белоруссии достигло 1 тыс. 649 человек, скончались еще 10 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Белоруссии коронавирусом переболели 223 тыс. 553 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]