Тело азербайджанского моряка, убитого пиратами в Гвинейском заливе, будет отправлено на родину 26 января - МИД

Официальный Баку планирует в ближайшие дни вернуть на родину тело Фармана Исмайлова, убитого пиратами в Гвинейском заливе, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

“По согласованию с турецкой стороной будут приняты соответствующие меры по репатриации тела на родину. Тело сперва будет отправлено в Либревиль при содействии посольства Турции в Габоне. Затем 26 января тело будет отправлено в Азербайджан через Турцию первым рейсом Turkish Airlines”, - сказала Абдуллаева.

Она отметила, что тело Исмайлова в настоящее время отправлено и находится на пути к порту Джентиль в Габоне.

Как сообщалось ранее, 20 января Турецкое грузовое судно Mozart, шедшее под флагом Либерии, было захвачено пиратами в Гвинейском заливе, у берегов Нигерии. Один член экипажа (инженер Фарман Исмаилов - гражданин Азербайджана) погиб, 15 человек похищены, трое остались на судне.







Х.Насирзаде