Ракета SpaceX стартовала на орбиту с рекордным количеством спутников

Тяжелая американская ракета Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с самым большим в мире числом спутников на борту, сообщила компания-разработчик ракеты-носителя SpaceX.
В рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты, на борту которой находятся 133 государственных и коммерческих космических аппаратов, а также 10 интернет-спутников Starlink компании SpaceX, был осуществлен с космического комплекса на мысе Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США.
Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется в четвертый раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, которая находится в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.
10 спутников Starlink будут выведены на полярную орбиту.
20 января тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Это был уже 17-й вывод на орбиту большой группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink, начиная с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 тыс. 13 космических аппаратов Starlink.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
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