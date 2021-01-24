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Наука и образование 24.01.2021 21:25

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с рекордным количеством спутников

Тяжелая американская ракета Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с самым большим в мире числом спутников на борту, сообщила компания-разработчик ракеты-носителя SpaceX.

В рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты, на борту которой находятся 133 государственных и коммерческих космических аппаратов, а также 10 интернет-спутников Starlink компании SpaceX, был осуществлен с космического комплекса на мысе Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется в четвертый раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, которая находится в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.

10 спутников Starlink будут выведены на полярную орбиту.

20 января тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Это был уже 17-й вывод на орбиту большой группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink, начиная с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 тыс. 13 космических аппаратов Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]