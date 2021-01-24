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Внешняя политика 24.01.2021 22:05

Зариф: Мы рады, что Азербайджан вернул Карабах

Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф в воскресенье прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан, сообщает иранское агентство IRNA.

«Даст Бог, завтра (в понедельник - ИФ) мы встретимся с официальными лицами Азербайджана, чтобы обсудить восстановление, а также ситуацию в Нагорном Карабахе, сотрудничество и поддержание здесь стабильности. Мы рады, что Азербайджан вернул свои земли», - сказал Зариф в Баку, слова которого приводит IRNA, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Иран хочет, чтобы жители освобожденных территорий Азербайджана как можно быстрее вернулись в места своего проживания.

«Мы также обсудим вопросы, связанные с транспортными коридорами Север-Юг и Юг-Запад», - добавил он.

Зариф подчеркнул, что кроме Азербайджана планирует посетить Россию, Армению, Грузию и Турцию. «Основная тема обсуждений - региональное сотрудничество, которое очень важно для нас, а также двусторонние отношения со всеми этими странами, с которыми Исламская Республика имеет очень хорошие и тесные отношения», - подчеркнул глава МИД Ирана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]