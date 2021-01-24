Зариф: Мы рады, что Азербайджан вернул Карабах

Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф в воскресенье прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан, сообщает иранское агентство IRNA.
«Даст Бог, завтра (в понедельник - ИФ) мы встретимся с официальными лицами Азербайджана, чтобы обсудить восстановление, а также ситуацию в Нагорном Карабахе, сотрудничество и поддержание здесь стабильности. Мы рады, что Азербайджан вернул свои земли», - сказал Зариф в Баку, слова которого приводит IRNA, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, Иран хочет, чтобы жители освобожденных территорий Азербайджана как можно быстрее вернулись в места своего проживания.
«Мы также обсудим вопросы, связанные с транспортными коридорами Север-Юг и Юг-Запад», - добавил он.
Зариф подчеркнул, что кроме Азербайджана планирует посетить Россию, Армению, Грузию и Турцию. «Основная тема обсуждений - региональное сотрудничество, которое очень важно для нас, а также двусторонние отношения со всеми этими странами, с которыми Исламская Республика имеет очень хорошие и тесные отношения», - подчеркнул глава МИД Ирана.
Р.Ахмедов
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