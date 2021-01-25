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Дальнее зарубежье 25.01.2021 12:14

Китайским властям пока не удается остановить распространение коронавируса

Коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает распространяться в Китае, несмотря на принимаемые властями меры по предотвращению пандемии, свидетельствуют данные Госкомитета здравоохранения КНР.

В минувшее воскресенье в стране выявлено 124 новых случая заражения: семь ввезенных из-за рубежа и 117 внутри страны.

23 января было зафиксировано 80 заболевших, из них 15 человек прибыли из-за границы.

Из выявленных за воскресенье новых больных внутри страны основная масса приходится на северо-восточные провинции. Так, в Цзилине зафиксировано 67 новых случаев заражения, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 35. Еще 11 заболевших обнаружено в провинции Хэбэй, три - в Пекине, один - в Шанхае.

В воскресенье были также выявлены 45 бессимптомных случаев (из них 16 ввезенных), которые в Китае не квалифицируются как подтвержденные.

Всего с начала пандемии в Китае зарегистрировано 89 тыс. 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией, от связанных с ней заболеваний скончались 4 тыс. 635 человек, излечились более 82,6 тыс.

Как сообщалось, тревогу у китайских властей вызывает то, что новый всплеск распространения инфекции происходит накануне "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля. Этот праздник является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а, следовательно, к скоплениям большого количества людей, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]