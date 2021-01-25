Бывший пресс-секретарь Трампа намерена баллотироваться на пост губернатора Арканзаса

Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома при президенте США Дональде Трампе, в понедельник объявит о своих планах баллотироваться на пост губернатора штата Арканзас, сообщает издание The Hill со ссылкой на информированный источник.
Сандерс почти два года занимала пост пресс-секретаря бывшего президента Трампа. Как отмечает издание, "ее воинственные отношения с прессой перекликались с отношением к СМИ со стороны президента, которому она служила".
Сандерс планирует официально объявить о выдвижении своей кандидатуры в понедельник в 08:00 (16:00 мск), сообщает источник, знакомый с ее планами.
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