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Дальнее зарубежье 25.01.2021 11:15

Бывший пресс-секретарь Трампа намерена баллотироваться на пост губернатора Арканзаса

Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома при президенте США Дональде Трампе, в понедельник объявит о своих планах баллотироваться на пост губернатора штата Арканзас, сообщает издание The Hill со ссылкой на информированный источник.

Сандерс почти два года занимала пост пресс-секретаря бывшего президента Трампа. Как отмечает издание, "ее воинственные отношения с прессой перекликались с отношением к СМИ со стороны президента, которому она служила".

Сандерс планирует официально объявить о выдвижении своей кандидатуры в понедельник в 08:00 (16:00 мск), сообщает источник, знакомый с ее планами.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ШТАТ, ГУБЕРНАТОР, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]