Бывший пресс-секретарь Трампа намерена баллотироваться на пост губернатора Арканзаса

Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома при президенте США Дональде Трампе, в понедельник объявит о своих планах баллотироваться на пост губернатора штата Арканзас, сообщает издание The Hill со ссылкой на информированный источник.

Сандерс почти два года занимала пост пресс-секретаря бывшего президента Трампа. Как отмечает издание, "ее воинственные отношения с прессой перекликались с отношением к СМИ со стороны президента, которому она служила".

Сандерс планирует официально объявить о выдвижении своей кандидатуры в понедельник в 08:00 (16:00 мск), сообщает источник, знакомый с ее планами.