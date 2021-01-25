Чиновники Белого дома обеспокоены недостатком препаратов для вакцинации от COVID-19

Чиновники администрации президента США Джо Байдена признали, что поставки вакцины от коронавируса превратились в одну из проблем, которую им придется преодолеть как можно скорее.

Без этого, считают они, невозможно будет выполнить поставленную задачу о вакцинации 100 млн человек за первые 100 дней правления лидера Демократической партии.

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн обратил внимание на отсутствие плана распределения доз у администрации экс-президента Дональда Трампа.

"Когда мы прибыли в Белый дом, план распространения вакцины в обществе, особенно за пределами домов престарелых и больниц, на самом деле не существовал", - заявил он в эфире телеканала NBC.

Чиновник отметил, что процесс вакцинации населения "хаотичен и очень ограничен", и признал, что получение американцами необходимых доз вакцин "является трудным процессом."

Назначенный Байденом новый директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила телеканалу Fox News: "У нас сейчас не так много доз, как хотелось бы, для таких штатов, как Нью-Йорк или других, которые утверждают, что у них закончились вакцины".

В то же время, она выразила надежду, что к концу марта производство препаратов "резко возрастет".