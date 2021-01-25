Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0705 RUR   0.0226 GBR   2.33 TRY   0.2291

Цена на нефть

22.01 $/bbl   WTI 52.27 -0.86 Brent 55.41 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.01.2021 11:46

Чиновники Белого дома обеспокоены недостатком препаратов для вакцинации от COVID-19

Чиновники администрации президента США Джо Байдена признали, что поставки вакцины от коронавируса превратились в одну из проблем, которую им придется преодолеть как можно скорее.

Без этого, считают они, невозможно будет выполнить поставленную задачу о вакцинации 100 млн человек за первые 100 дней правления лидера Демократической партии.

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн обратил внимание на отсутствие плана распределения доз у администрации экс-президента Дональда Трампа.

"Когда мы прибыли в Белый дом, план распространения вакцины в обществе, особенно за пределами домов престарелых и больниц, на самом деле не существовал", - заявил он в эфире телеканала NBC.

Чиновник отметил, что процесс вакцинации населения "хаотичен и очень ограничен", и признал, что получение американцами необходимых доз вакцин "является трудным процессом."

Назначенный Байденом новый директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила телеканалу Fox News: "У нас сейчас не так много доз, как хотелось бы, для таких штатов, как Нью-Йорк или других, которые утверждают, что у них закончились вакцины".

В то же время, она выразила надежду, что к концу марта производство препаратов "резко возрастет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]