Следующие несколько месяцев важны для возвращения США и КНДР за стол переговоров - министр по делам объединения двух Корей

Министр по делам объединения двух Корей Ли Ин Ен заявил, что следующие несколько месяцев станут важным периодом для Южной Кореи в создании атмосферы для возвращения США и Северной Кореи за стол переговоров по денуклеаризации полуострова.

"Новому правительству (в Вашингтоне - ИФ) потребуется определенный период времени, чтобы завершить обзор политики в отношении Северной Кореи и сесть за стол переговоров с Северной Кореей", - сказал Ли Ин Ен в ходе пресс-конференции.

Он пообещал, что министерство по делам объединения двух Корей будет играть "активную" роль в продвижении ныне зашедших в тупик переговоров и межкорейских отношений.

"Мы приложим усилия для продвижения мирного процесса вперед и восстановления межкорейских отношений на основе диалога и сотрудничества", - отметил глава министерства по делам объединения двух Корей.

Отношения между Севером и Югом Корейского полуострова за последние месяцы значительно ухудшились. В июне 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А после стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Совместное отделение связи открылось в приграничном городе Кэсон в сентябре 2018 года после соглашения, заключенного президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в апреле того же года.