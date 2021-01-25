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СНГ 25.01.2021 10:34

Более 150 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии в выходные

На акциях протеста 23 и 24 января, по данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", задержаны более 150 человек, из них 139 - в Минске.

Большая часть задержаний (более 110) произошла в субботу.

"Немногочисленные задержания произошли 24 января в Минске", - говорится в сообщении на сайте правозащитного центра в понедельник.

Кроме Минска задержания происходили в Бресте, Гродно, Молодечно, Лиде и Новогрудке.

В Минске среди задержанных - врач-онколог, кандидат медицинских наук Надежда Петровская, а также активистки инициативы "Уличная медицина" Карина Радченко и Татьяна Лобоза.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]