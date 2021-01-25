Более 150 человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии в выходные

На акциях протеста 23 и 24 января, по данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", задержаны более 150 человек, из них 139 - в Минске.

Большая часть задержаний (более 110) произошла в субботу.

"Немногочисленные задержания произошли 24 января в Минске", - говорится в сообщении на сайте правозащитного центра в понедельник.

Кроме Минска задержания происходили в Бресте, Гродно, Молодечно, Лиде и Новогрудке.

В Минске среди задержанных - врач-онколог, кандидат медицинских наук Надежда Петровская, а также активистки инициативы "Уличная медицина" Карина Радченко и Татьяна Лобоза.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.