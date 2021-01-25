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Карабахский конфликт 25.01.2021 10:37

Омбудсмен Азербайджана направила в международные организации отчет о жестоком обращении с азербайджанскими пленными в Армении

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила в соответствующие международные организации отчет о жестоком обращении с азербайджанскими пленными в Армении, сообщает аппарат омбудсмена.

«14 декабря начался процесс обмена военнопленными и заложниками между Арменией и Азербайджаном. Военнопленные и заложники, возвращенные армянской стороной, в личных беседах с Алиевой рассказали о случаях пыток и бесчеловечного обращения по отношению к ним во время пленения в Армении. При подготовке отчета использовались показания пленных и заложников, распространенные в социальных сетях материалы и другие полученные факты», - говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что Азербайджан призывает соответствующие международные организации привлечь к ответственности виновных в преступлениях, совершенных военно-политическим руководством Армении за грубое нарушение международного гуманитарного права, в частности положений Женевских конвенций.

При этом офис Омбудсмена сообщает, что она следит за тем, как обращаются с армянскими военнопленными в Азербайджане, за соблюдением их прав.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОМБУДСМЕН, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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