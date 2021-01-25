Омбудсмен Азербайджана направила в международные организации отчет о жестоком обращении с азербайджанскими пленными в Армении

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила в соответствующие международные организации отчет о жестоком обращении с азербайджанскими пленными в Армении, сообщает аппарат омбудсмена.

«14 декабря начался процесс обмена военнопленными и заложниками между Арменией и Азербайджаном. Военнопленные и заложники, возвращенные армянской стороной, в личных беседах с Алиевой рассказали о случаях пыток и бесчеловечного обращения по отношению к ним во время пленения в Армении. При подготовке отчета использовались показания пленных и заложников, распространенные в социальных сетях материалы и другие полученные факты», - говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что Азербайджан призывает соответствующие международные организации привлечь к ответственности виновных в преступлениях, совершенных военно-политическим руководством Армении за грубое нарушение международного гуманитарного права, в частности положений Женевских конвенций.

При этом офис Омбудсмена сообщает, что она следит за тем, как обращаются с армянскими военнопленными в Азербайджане, за соблюдением их прав.

Х.Насирзаде