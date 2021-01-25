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Транспорт и связь 25.01.2021 10:50

Azerpoct направит около 160 тыс. манатов на закупку трех пикапов

ООО "Azerpoct" направит около 160 тыс. манатов на закупку автотранспортных средств.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью "Azerpoct" заключил контракт с ООО "Diamond Motors". Контракт предусматривает закупку трех автотранспортных средств типа "Пикап".

Стоимость договора составляет 156 тыс. манатов.

Госпредприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЧТА, ПИКАПЫ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]