Azerpoct направит около 160 тыс. манатов на закупку трех пикапов

ООО "Azerpoct" направит около 160 тыс. манатов на закупку автотранспортных средств.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью "Azerpoct" заключил контракт с ООО "Diamond Motors". Контракт предусматривает закупку трех автотранспортных средств типа "Пикап".

Стоимость договора составляет 156 тыс. манатов.

Госпредприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

Н.Аббасова