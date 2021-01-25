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ТЭК 25.01.2021 11:13

Индонезия задержала два танкера под флагами Ирана и Панамы

Власти Индонезии задержали два иностранных танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти в индонезийских территориальных водах, сообщает в понедельник издание The Jakarta Post.

Один из задержанных судов шел под флагом Ирана, второй - под флагом Панамы.

Первоначально оба танкера были замечены в минувшее воскресенье у берегов острова Калимантан, экипажи не отвечали на запросы индонезийский стороны, передаваемые по радиосвязи, после чего их задержали.

В Индонезии начали расследование, членов экипажа допрашивают.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ИРАН, ТАНКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]