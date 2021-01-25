Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Грузии, общее число приближается к 254 тыс. случаев

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 298 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 253 тыс. 816, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 546 новых больных за день. 23 декабря поступали данные о 998 новых случаев за минувшие сутки.
Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 71 человека, за минувшие сутки скончалось еще 16 человек.
Число выздоровевших составляет 243 тыс. 396 человек.
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