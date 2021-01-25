ГНФАР 68% средств инвестпортфеля разместил в долларах США

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, увеличил удельный вес активов в американской валюте до 68%, отмечается в данных фонда.
"По состоянию на 31 декабря 2020 года активы ГНФАР составили $43 млрд 564,34 млн, из которых сумма эквивалентная $0,95 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах", - отмечается в данных.
Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец декабря 2020 года равен $43 млрд 563,38 млн.
При этом в структуре инвестиционного портфеля 68% размещено в долларах США (по итогам 2019 года - 56,6%), 20,3% - евро (на конец 2019 года - 31,4%), 5,3% - фунтах стерлингов (на конец 2019 года - 5,1%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2019г - 0,6%), 0,7% - турецких лирах (на конец 2019г - 0,8%), 0,5% - российских рублях (на конец 2019 года - 0,8%), 1,3% - китайских юанях (на конец 2019 года - 1,2%), 1,5% - японских йенах (на конец 2019 года - 1,5%), 1,8% - прочих валютах (на конец 2019 года - 1,5%).
По данным фонда, 29,26% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2019г - 33,8%), 24,96% - в Северной Америке (на конец 2019г - 24,91%), 23,48% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2019г - 33,76%), остальное -в других регионах.
Согласно данным, 63,8% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка (на конец 2019 г - 68,7%), 15,9% - акциях (на конец 2019 г - 14,1%), 6,1% - недвижимости (на конец 2019 г - 5,8%), а также на долю инвестиций в золоте приходится 14,2% (на конец 2019 г - 11,4%), что эквивалентно 101,8 тоннам (на конец 2019 г - 101,2 тонны).
По данным фонда, 91,2% средств ГНФАР размещены в высокорейтинговых активах А, АА и ААА.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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