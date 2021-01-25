В РФ впервые с начала ноября прошлого года зафиксировано 19 тыс. 290 новых случаев COVID-19 за сутки - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 тыс. 290 случаев, это минимальное значение с начала ноября прошлого года, умерли за сутки 456 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 19 тыс. 290 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 985 (10,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Суточный прирост заболевших коронавирусом в РФ впервые с начала ноября 2020 года подошел к отметке более 19 тыс. случаев. 4 ноября прошлого года было зафиксировано 19 тыс. 768 заболевших, что стало одним из рекордных показателей того периода распространения вируса, так как шел эпидемиологический подъем заболеваемости.
Количество подтвержденных летальных исходов за минувшие сутки составило 456, по выздоровлению были выписаны 19 тыс. 003 пациента.
В Москве также наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа заболевших. По данным оперштаба, за минувшие сутки в российской столице было выявлено 2 тыс. 382 новых случая COVID-19, скончался 61 человек, 5 тыс. 274 выздоровели от коронавируса.
Вслед за Москвой по количеству выявлений идут Санкт-Петербург с 2 тыс. 116 новыми случаями COVID-19 и Московская область - 1тыс.163 случая.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 738 тыс. 690 случаев коронавирусной инфекции (+0,52%), 69 тыс. 918 умерших и 3 млн 150 тыс. 763 выписанных.
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