Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0705 RUR   0.0226 GBR   2.33 TRY   0.2291

Цена на нефть

22.01 $/bbl   WTI 52.27 -0.86 Brent 55.41 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.01.2021 12:03

В РФ впервые с начала ноября прошлого года зафиксировано 19 тыс. 290 новых случаев COVID-19 за сутки - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 тыс. 290 случаев, это минимальное значение с начала ноября прошлого года, умерли за сутки 456 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 19 тыс. 290 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 985 (10,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в РФ впервые с начала ноября 2020 года подошел к отметке более 19 тыс. случаев. 4 ноября прошлого года было зафиксировано 19 тыс. 768 заболевших, что стало одним из рекордных показателей того периода распространения вируса, так как шел эпидемиологический подъем заболеваемости.

Количество подтвержденных летальных исходов за минувшие сутки составило 456, по выздоровлению были выписаны 19 тыс. 003 пациента.

В Москве также наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа заболевших. По данным оперштаба, за минувшие сутки в российской столице было выявлено 2 тыс. 382 новых случая COVID-19, скончался 61 человек, 5 тыс. 274 выздоровели от коронавируса.

Вслед за Москвой по количеству выявлений идут Санкт-Петербург с 2 тыс. 116 новыми случаями COVID-19 и Московская область - 1тыс.163 случая.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 738 тыс. 690 случаев коронавирусной инфекции (+0,52%), 69 тыс. 918 умерших и 3 млн 150 тыс. 763 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В РФ около 21 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 559 умерших - оперштаб Более 23,5 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 481 умерший - оперштаб В РФ более 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 590 умерших - оперштаб Более 28 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 488 умерших - оперштаб В РФ 28 тыс. 137 новых случаев COVID, 560 умерших - оперштаб В РФ зафиксированы рекордные 28,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 29,5 тыс. выписанных - оперштаб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]