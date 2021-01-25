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Дальнее зарубежье 25.01.2021 17:03

В Гонконге отменили локдаун квартала, где была вспышка COVID-19

Правительство Гонконга в понедельник отменило локдаун квартала, где произошла вспышка коронавируса COVID-19, сообщает телерадиостанция RTHK.

Квартал перекрыли в субботу. Туда приехали медицинские работники, чтобы протестировать на коронавирус всех местных жителей - более семи тысяч. Тем, у кого тест показал отрицательный результат, можно было покидать квартал и возвращаться еще в воскресенье. В итоге коронавирус нашли у 13 человек.

Министр здравоохранения Гонконга София Чань заявила, что локдаун принес ожидаемый эффект, и правительство может ввести такие меры в других районах.

С начала пандемии в Гонконге заразились коронавирусом более 10 тыс. человек, 170 умерли.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]