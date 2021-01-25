В Гонконге отменили локдаун квартала, где была вспышка COVID-19

Правительство Гонконга в понедельник отменило локдаун квартала, где произошла вспышка коронавируса COVID-19, сообщает телерадиостанция RTHK.

Квартал перекрыли в субботу. Туда приехали медицинские работники, чтобы протестировать на коронавирус всех местных жителей - более семи тысяч. Тем, у кого тест показал отрицательный результат, можно было покидать квартал и возвращаться еще в воскресенье. В итоге коронавирус нашли у 13 человек.

Министр здравоохранения Гонконга София Чань заявила, что локдаун принес ожидаемый эффект, и правительство может ввести такие меры в других районах.

С начала пандемии в Гонконге заразились коронавирусом более 10 тыс. человек, 170 умерли.