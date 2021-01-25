Доходы Ливии от экспорта углеводородов в декабре превысили $1 млрд - Национальная нефтяная корпорации

Доходы Ливии от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в декабре прошлого года достигли рекордного уровня, превысив $1,1 млрд, сообщила Национальная нефтяная корпорации (NOC).

Средства были переведены на счет корпорации в Ливийском иностранном банке и по соглашению о прекращении огня не будут обналичены до достижения всеобъемлющего политического урегулирования.

Глава NOC Мустафа Саналла заявил журналистам, что экспорт углеводородов в январе текущего года сократится на 200 тыс. баррелей в сутки из-за работ по техническому обслуживанию оборудования Waha Oil Company, управляющей четырьмя нефтяными месторождениями страны, сообщило в понедельник газета The Libya Observer.

С января прошлого года нефтяные месторождения и порты Ливии блокировались Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, которая контролирует восток страны и противостоит базирующемуся в Триоли Правительству национального согласия (ПНС).

В сентябре прошлого года в Москве ливийские конфликтующие стороны достигли договоренности о возобновлении добычи и экспорта нефти.

Посетивший в последних числах декабря Москву глава МИД ПНС Мухаммед Сияла сообщил, что добыча нефти в стране достигла 1,3 млн баррелей в сутки.

Он отметил, что средства от реализации этой нефти поступают на замороженный счет, доступа к которому у ПНС нет.

Между тем, The Libya Observer cообщила в понедельник, что связанная с Хафтаром служба охраны нефтяных объектов Ливии объявила накануне о закрытии нефтяного порта Харига в Тобруке, на востоке страны в знак протеста против задержек с выплатой зарплаты.

Служба пригрозила заблокировать и другие порты так называемого "нефтяного полумесяца" - нефтеносных районов на побережье в восточной части Ливии.