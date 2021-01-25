ЕК заявила AstraZeneca о необходимости соблюдать обязательства по поставке вакцины

В связи с объявлением компании AstraZeneca о задержке поставок Евросоюзу ее вакцины член Еврокомиссии (ЕК) по здравоохранению Стелла Кириакидис направила этому предприятию письмо с просьбой более подробных объяснений, заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

"В своем письме еврокомиссар подчеркивает важность своевременной поставки доз вакцины, как это предусмотрено контрактом, и напоминает, что усиление производственных возможностей должно осуществляться параллельно проведению клинических испытаний, чтобы гарантировать достаточное количество вакцин как можно скорее. Это важный принцип контракта", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, это ключевой вопрос для Европейской комиссии и государств-членов ЕС, поэтому данный вопрос будет обсуждаться на совещании с участием этого англо-шведского фармацевтического предприятия, ЕК, государств-членов в понедельник.

Де Кеерсмакер добавил, что Еврокомиссия будет требовать выполнения контрактных обязательств AstraZeneca как крайне важных для безопасности граждан ЕС.

В свою очередь глава службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер сообщил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила по телефону с генеральным директором AstraZeneca.

"Она очень ясно заявила о своем ожидании, что AstraZeneca будет соблюдать свои обязательства, предусмотренные соглашением", - сказал Мамер. Глава ЕК также напомнила руководителю предприятия о том, что Еврокомиссия авансом инвестировала значительные средства, чтобы гарантировать достаточные возможности производства. При понимании того, что проблемы с производством могут возникать в столь сложной ситуации, в Брюсселе тем не менее рассчитывают, что предприятие найдет решение для быстрой поставки вакцины, пояснил Мамер.