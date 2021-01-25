МИД Азербайджана прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ Милонова по Карабаху

Баку решительно осуждает очередное провокационное заявление депутата Госдумы РФ Виталия Милонова по нагорно-карабахскому конфликту, считает такие высказывания безответственными, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Использование непозволительных выражений в адрес государства и народа Азербайджана от депутата Госдумы РФ категорически неприемлемо на фоне высоких отношений между Азербайджаном и Россией. Такое безответственное поведение депутата Госдумы, не соответствующее официальной позиции РФ, является попыткой омрачить отношения между нашими странами», - подчеркивается в комментариях Абдуллаевой, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, такие заявления подрывают шаги, предпринятые странами региона, включая Россию, стремящихся положить конец многолетней вражде и обеспечить мир, безопасность и сотрудничество между народами.

При этом Абдуллаева напомнила, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Россией интенсивно развивается при тесных контактах между президентами двух стран. «Попытки подорвать эти отношения, используя статус депутата Госдумы, недопустимы и обречены на провал», - добавила представитель МИД Азербайджана.

Ранее Милонов в интервью программе "Позиция" с Серобом Оганяном назвал Карабах «древней армянской землей» и заявил, что Карабах перешел под власть «дикарей», имея в виду Азербайджан.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов 16 октября 2020 года в ходе боевых действий незаконно посетил Ханкенди, где встретился с главой сепаратистского режима Араиком Арутюняном. Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в МИД России. Азербайджан включил Милонова в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну.

Х.Насирзаде