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Здравоохранение 25.01.2021 21:05

Институт Пастера во Франции прекратил совместную с Merck & Co разработку вакцины от COVID-19

Научно-исследовательский институт имени ученого Луи Пастера в Париже принял решение прекратить свой основной проект по разработке вакцины от коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.

Подобное решение специалисты приняли после того, как первые клинические исследования показали недостаточно хорошие результаты.

Институт Пастера разрабатывал данный препарат в сотрудничестве с фармацевтической компанией Merck & Co.

Разработкой вакцины от коронавируса во Франции занимается и компания Sanofi. Однако она ожидает, что вакцина будет готова не раньше конца 2021 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]