Астраханская облдума отклонила предложение о референдуме по строительству газохимкомплекса

Дума Астраханской области признала не соответствующим федеральному законодательству вопрос, предлагавшийся для проведения в регионе референдума о строительстве газохимического комплекса (ГХК) по производству пластиков, сообщается в постановлении регионального парламента.
"Признать предлагаемый для вынесения на референдум Астраханской области вопрос: "Согласны ли вы с размещением и строительством газохимического комплекса в Астраханской области" не соответствующим требованиям ст. 12 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", - говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации госвласти региона.
Как сообщалось ранее, областная избирательная комиссия Астраханской области приняла документы о проведении в регионе референдума по вопросу строительства ГХК по производству пластиков. Позже документы были переданы для рассмотрения в думу региона. Пакет документов представила Астраханская региональная общественная организация по защите прав избирателей "Клуб независимых избирателей".
Глава корпорации "Газпром" Алексей Миллер, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и исполнительный директор ООО "Каспийская инновационная компания" Сергей Штепа в ноябре подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству ГХК.
Сырьем для ГХК станет этановая фракция, которая будет извлекаться из природного газа на мощностях Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). Получение этана из природного газа будет организовано в регионе впервые. Для этого "Газпром" синхронно со строительством ГХК проведет реконструкцию технологических установок АГПЗ.
Общая производительность газохимического комплекса планируется на уровне 300 тыс. тонн полиэтилена в год. Стоимость проекта - более 90 млрд рублей. Сбыт продукции предусматривается на экспорт (80%) и на внутренний рынок (20%). Ввод газохимического комплекса в эксплуатацию планируется в 2024 году.
ООО "Газпром добыча Астрахань" - владелец крупнейшего в европейской части России газового месторождения, масштабная добыча на котором ограничивается величиной воздействия на экологию.
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