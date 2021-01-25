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Финансы 25.01.2021 22:31

Fitch понизило рейтинги поддержки трех крупнейших грузинских банков до уровня "5"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги поддержки (Support Ratings) трех системно важных грузинских коммерческих банков - TBC-банка, Банка Грузии и Liberty Bank - с уровня "4" до "5", говорится в сообщении агентства.

Данное рейтинговое действие, по информации Fitch, не затронуло все остальные рейтинги, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента данных банков на уровне "BB-" (TBC-банк и Банка Грузии) и "B+" (Liberty Bank).

Рейтинговое действие отражает недавно принятый в Грузии закон о системе санации банков. "Мы считаем, что этот закон в сочетании с ограничениями на возможности властей для оказания поддержки означают, что государственная помощь, хотя и возможна, но на нее не следует более полагаться", - говорится в сообщении.

По оценке Fitch, способность властей оказывать поддержку банкам ограничена в первую очередь из-за высокой долларизации банковской системы Грузии: на конец ноября 2020 года 62% общих обязательств банков были номинированы в иностранной валюте. Объем обязательств банков в иностранной валюте составляет $9,4 млрд, тогда как валютные резервы Нацбанка республики равны лишь $3,9 млрд.

Рейтинги поддержки в целом отражают вероятность получения эмитентом поддержки от государства или ключевого акционера.

ТВС банк является крупнейшим коммерческим банком Грузии. На 1 октября 2020 года активы ТВС банка составляли 20 млрд 965,8 млн лари, или 38,6% совокупных активов банковского сектора страны. Акционерами банка являются TBC Bank Group Plc (99,88%), а также физические лица.

Активы Банка Грузии на 1 октября 2020 года равнялись 19 млрд 342,1 млн лари (35,6% совокупных активов банковской системы). Основным акционером банка является BGEO Group, владеющая 79,75% его акций. 19,77% акций Банка Грузии принадлежит Bank of Georgia Group Plc (Georgia Capital), созданной в рамках объявленной BGEO Group в июле 2017 года новой стратегии, предусматривавшей разделение бизнеса группы на банковский и инвестиционный.

Активы Liberty Bank (бывший Народный банк Грузии), третьего по ключевым показателям коммерческого банка страны, на 1 октября 2020 года составляли 2 млрд 764 млн лари (5,1% суммарных активов). Его основной акционер - Georgian Financial Group B.V., которому принадлежит 91,98% уставного капитала Liberty Bank. Владельцами остальных акций являются Galt & Taggart (4,23%), Heritage Securities (1,07%) и физические лица.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАНКИ, РЕЙТИНГИ, FITCH


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