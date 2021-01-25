Рост экономики США в 2021 г. может превзойти ожидания рынка и ФРС - прогноз

Экономика США рискует снизиться в ближайшие месяцы, однако должна продемонстрировать уверенный рост начиная с весны, считает главный экономист Market Securities Кристоф Барро, ставший лучшим аналитиком 2020 года по версии MarketWatch.
По мнению Барро, рост ВВП США в этом году может превысить 4%, а экономика страны превзойдет доковидный уровень уже по втором полугодии.
Эксперт отметил, что новые карантинные меры приведут к снижению ВВП в США, Европе и других регионах. "Экономическая активность США сейчас испытывает давление", - сказал он.
Однако позже весной принятие новых бюджетных стимулов, вакцинирование большей доли населения и потепление, которое приведет к большей экономической и социальной активности на открытом воздухе, должны подтолкнуть экономику США вверх.
"Неопределенность закончится, - считает Барро. - Экономика США может восстановиться значительно быстрее, чем предполагает консенсус-прогноз".
Он отметил, что восстановление будет поддерживаться потреблением и инвестициями.
В то же время, Барро предупредил, что неравномерность влияния пандемии и восстановления различных секторов и групп населения может создать значительные различия между странами и внутри них. Во Франции, например, произошел значительный рост сбережений, но лишь среди 20% наиболее богатых домохозяйств. Аналогичная ситуация наблюдается в США.
Помимо этого, Барро отметил рост социальной напряженности не только в США, но и в таких европейских странах, как Франция и Германия. Это повлияет на доверие к экономике, однако экономист считает, что напряженность снизится по мере экономического роста и ослабления карантинных мер.
Мировая экономика в этом году может подняться на 5%, при этом почти все страны вернутся к положительным темпам.
Темпы восстановления могут удивить центробанка и рынок, считает Барро. Инфляционное давление должно возрасти во втором полугодии, поскольку цепочки поставок отстают от скачка спроса. Он также полагает, что рост цен на жилье будет выражаться двухзначными числами в процентном отношении.
Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сворачивать свою программу выкупа активов раньше, чем ожидается, особенно если регулятор откажется от покупки ипотечных ценных бумаг в рамках усилий по охлаждению рынка недвижимости.
На рынках может начаться паника, как это было в 2013 году после объявления ФРС о сокращении программы количественного смягчения, считает Барро.
Кристоф Барро в прошлом году обошел в рейтинге MarketWatch аналитика TD Securities Джима О`Салливана, который был лучшим аналитиком по версии издания в течение девяти лет подряд. Аналитики получают очки в зависимости от точности своих прогнозов десяти экономических индикаторов каждый месяц, а также квартальных прогнозов ВВП.
В 2020 году медианные прогнозы MarketWatch были на 60% точнее консенсус-прогнозов Bloomberg в тех случаях, когда они различались.
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