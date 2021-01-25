Си Цзиньпин заявил о самом серьезном экономическим спаде со Второй мировой войны из-за COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала самый серьезный экономический спад со времен Второй мировой войны, заявил на Всемирном экономическом форуме председатель КНР Си Цзиньпин.

"Человечество сейчас столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй мировой войны", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что одна из самых важных задач сейчас - усилить координирование макроэкономической политики.

Председатель КНР отметил, что страны потратили триллионы долларов на меры в поддержку экономики, но несмотря на это в мире экономическая ситуация по-прежнему нестабильная.

Си Цзиньпин отметил, что его страна активно помогает другим государствам противостоять COVID-19.

"Китай к настоящему времени предоставил помощь в борьбе с пандемией более 150 стран и 13 международным организациям, отправил 36 медицинских экспертных групп в нуждающиеся страны, активно поддерживая и участвуя в международном сотрудничестве по вакцине", - сказал председатель КНР.