Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0705 RUR   0.0226 GBR   2.33 TRY   0.2291

Цена на нефть

22.01 $/bbl   WTI 52.27 -0.86 Brent 55.41 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 25.01.2021 17:44

Си Цзиньпин заявил о самом серьезном экономическим спаде со Второй мировой войны из-за COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала самый серьезный экономический спад со времен Второй мировой войны, заявил на Всемирном экономическом форуме председатель КНР Си Цзиньпин.

"Человечество сейчас столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй мировой войны", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что одна из самых важных задач сейчас - усилить координирование макроэкономической политики.

Председатель КНР отметил, что страны потратили триллионы долларов на меры в поддержку экономики, но несмотря на это в мире экономическая ситуация по-прежнему нестабильная.

Си Цзиньпин отметил, что его страна активно помогает другим государствам противостоять COVID-19.

"Китай к настоящему времени предоставил помощь в борьбе с пандемией более 150 стран и 13 международным организациям, отправил 36 медицинских экспертных групп в нуждающиеся страны, активно поддерживая и участвуя в международном сотрудничестве по вакцине", - сказал председатель КНР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЭКОНОМИКА


Похожие новости


Си Цзиньпин заявил, что принимаемые китайскими властями меры по борьбе с коронавирусом приносят плоды Визит Макрона в Китай поможет развитию свободной торговли в мире - Си Цзиньпин Си Цзиньпин выступил против протекционизма Остановить поступательное развитие КНР невозможно - Си Цзиньпин Си Цзиньпин заявил о намерении придерживаться принципа "одна страна, две системы" во внутренней политике Китая Китай выступает против шовинизма крупных государств в отношении малых - Си Цзиньпин

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]