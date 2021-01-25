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Регион 25.01.2021 17:44

Работой премьера Грузии граждане довольны больше, чем действиями президента - опрос

Согласно опросу Национального демократического института США (NDI), граждане Грузии довольны работой премьер-министра Георгия Гахария и не довольны работой президента Саломе Зурабишвили.

На вопрос "как вы оцените работу премьер-министра", 46% опрошенных ответили "хорошо", 32% - дали среднюю оценку, 17% - негативную, остальные не ответили на вопрос.

Деятельность президента положительно оценили 15% граждан, 34% - дали среднюю оценку, 36% - негативную, остальные отказались ответить.

Довольны работой парламента лишь 15% респондентов, негативно оценили работу высшего законодательного органа 34% опрошенных.

Опрос общественного мнения NDI был проведен в период с 17 по 24 декабря 2020 года методом телефонного интервью. Были опрошены 2053 респондентов.

NDI был создан властями США в 1983 году "для продвижения демократии в развивающихся странах". В настоящее время председателем совета директоров института является экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В 2015 году деятельность NDI была объявлена нежелательной на территории РФ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЛАСТИ, РАБОТА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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