Европейские банки отказываются от финансирования нефтяных сделок в эквадорской части Амазонии

Ряд крупнейших европейских банков прекращают предоставлять торговые услуги, связанные с экспортом нефти из эквадорской части Амазонии, что связано с растущим вниманием мирового банковского сектора к проблемам изменения климата.
Швейцарский Credit Suisse Group AG и нидерландский ING Groep NV сообщили, что прекращают осуществлять новые транзакции, связанные с экспортом нефти из региона, сославшись на опасения, касающиеся окружающей среды и коренного населения, пишет газета The Wall Street Journal.
Французский BNP Paribas SA, крупнейший банк в еврозоне, сообщил в декабре, что незамедлительно исключит из списка своих торговых операций сделки, касающиеся экспорта нефти из региона Эсмеральдас в Эквадоре в рамках новой политики финансирования экологических проектов.
Эквадор не входит в список крупнейших в мире нефтепроизводителей, однако экспорт нефти является одним из ключевых элементов экономики страны.
Credit Suisse сообщил в декабре, что объем его кредитования нефтегазовой отрасли упал до $6,9 млрд в третьем квартале 2020 года с $7,7 млрд в первом квартале.
"Оценка рисков финансирования того или иного проекта для экологии и изменения климата становится одной из ключевых юридических норм для банковского сектора", - говорит адвокат компании Twenty Essex Моника Фериа-Тинта, которую цитирует WSJ.
На фоне роста этих рисков все больше европейских инвесторов отказываются от вложений в проекты, связанные с ископаемыми видами топлива.
"Мы отказались от всех ведущих нефтепроизводителей, поскольку их деятельность является не только основным источником выброса парниковых газов, но также может приводить к разрушительным разливам и другим негативным последствиям для общества и окружающей среды", - говорит директор по инвестициям датского пенсионного фонда AkademikerPension Андерс Шельде.
Банки также сталкиваются с давлением со стороны защитников окружающей среды и коренных жителей эквадорской части Амазонии, призывающих их сократить вовлеченность в проекты, связанные с ископаемыми видами топливо. Так, неправительственные организации Stand.earth и Amazon Watch в прошлом году опубликовали доклад, в котором раскритиковали банки, включая ING, Credit Suisse и BNP Paribas, за финансирование нефтяных проектов в регионе.
Банки и страховые компании также сокращают вовлеченность в проекты добычи нефти в Арктике. В январе Axis Capital Holdings Ltd. по примеру двух других страховщиков - AXA SA и Swiss Re Ltd. - пообещала прекратить страховать новые нефтегазовые проекты в Арктическом национальном заповеднике на Аляске.
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