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Дальнее зарубежье 25.01.2021 21:40

Новый глава партии Меркель призвал освободить Навального и подтвердил позицию по "Северному потоку 2"

Новый глава партии Христианско-демократический союз Армин Лашет призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального и подтвердил свою позицию по "Северному потоку 2" - он поддерживает официальную линию Берлина.

"Мы поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за освобождение Навального. Не Навальный должен сидеть в тюрьме, а преступники, которые совершили на него покушение", - сказал Лашет журналистам в понедельник.

По его словам, он также поддерживает и позицию правительства ФРГ по вопросу газопровода "Северный поток 2". Берлин считает этот проект экономическим с политической составляющей, ранее в понедельник официальный представитель правительства Штеффефн Зайберт сказал, что после ареста Навального и акций протеста в России в минувшую субботу позиция правительства осталась прежней, согласно ей ситуация Навального не связана напрямую с "Северным потоком 2".

"Нужно иметь четкую позицию в том, что касается наших ценностей", - указал Лашет.

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Тэги: ФРГ, ХДС, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]