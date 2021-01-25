Новый глава партии Христианско-демократический союз Армин Лашет призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального и подтвердил свою позицию по "Северному потоку 2" - он поддерживает официальную линию Берлина.
"Мы поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за освобождение Навального. Не Навальный должен сидеть в тюрьме, а преступники, которые совершили на него покушение", - сказал Лашет журналистам в понедельник.
По его словам, он также поддерживает и позицию правительства ФРГ по вопросу газопровода "Северный поток 2". Берлин считает этот проект экономическим с политической составляющей, ранее в понедельник официальный представитель правительства Штеффефн Зайберт сказал, что после ареста Навального и акций протеста в России в минувшую субботу позиция правительства осталась прежней, согласно ей ситуация Навального не связана напрямую с "Северным потоком 2".
"Нужно иметь четкую позицию в том, что касается наших ценностей", - указал Лашет.
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