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Происшествия 25.01.2021 18:31

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского гражданина у берегов Нигерии - Генпрокуратура

lГенеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели гражданина Азербайджана в результате пиратского захвата турецкого судна « Моцарт» у берегов Нигерии.

Как сообщалось, 23 января 2021 года судно «Моцарт» турецкой компании Boden Denizcilik, двигающееся у берегов Нигерии, подверглось нападению пиратов. Предварительное следствие показало, что 15 из 19 членов экипажа были взяты в заложники, один погиб.


«Убитый был опознан как Фарман Исмайлов, гражданин Азербайджан 9 июня 1976 года рождения, работавший вторым инженерном на судне. По данному факту Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса и проводит необходимые следственные действия», - говорится в сообщении ведомства.


По данным Генпрокуратуры, в настоящее время азербайджанской стороной по данному уголовному делу готовятся запросы в компетентные органы Турции, Габона и Либерии о правовой помощи.


«Генпрокуратурая Либерии выразила готовность тесно сотрудничать с Генпрокуратурой Азербайджана в расследовании этого дела», - сказано в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ГРАЖДАНИН, УГОЛОВНОЕ/ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]