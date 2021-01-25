В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту гибели азербайджанского гражданина у берегов Нигерии - Генпрокуратура

lГенеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели гражданина Азербайджана в результате пиратского захвата турецкого судна « Моцарт» у берегов Нигерии.
Как сообщалось, 23 января 2021 года судно «Моцарт» турецкой компании Boden Denizcilik, двигающееся у берегов Нигерии, подверглось нападению пиратов. Предварительное следствие показало, что 15 из 19 членов экипажа были взяты в заложники, один погиб.
«Убитый был опознан как Фарман Исмайлов, гражданин Азербайджан 9 июня 1976 года рождения, работавший вторым инженерном на судне. По данному факту Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса и проводит необходимые следственные действия», - говорится в сообщении ведомства.
По данным Генпрокуратуры, в настоящее время азербайджанской стороной по данному уголовному делу готовятся запросы в компетентные органы Турции, Габона и Либерии о правовой помощи.
«Генпрокуратурая Либерии выразила готовность тесно сотрудничать с Генпрокуратурой Азербайджана в расследовании этого дела», - сказано в сообщении.
Н.Аббасова
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