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Регион 25.01.2021 20:03

ЕС пока не рассматривал конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

Конкретные предложения по санкциям в отношении России по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным в Евросоюзе в понедельник не рассматривались, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нет никакого конкретного плана", - сказал он на пресс-конференции по итогам совета ЕС на уровне глав МИД, комментируя тему возможных санкций.

По его словам, на встрече глав МИД стран ЕС некоторые министры поднимали вопрос введения санкций, а некоторые - нет.

При этом Боррель отметил, что Евросоюз готов реагировать на дальнейшие события вокруг Навального.

Также он заявил, что в первую неделю февраля прибудет в Россию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и на переговорах, в том числе, будет поднят вопрос касательно ареста Навального.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]