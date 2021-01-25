Греция на фоне напряженности в Восточном Средиземноморье купит у Франции 18 истребителей

Греция приобретет у Франции 18 истребителей "Рафаль" на фоне напряженных отношений с Турцией в районе Восточного Средиземноморья, сообщает агентство Associated Press (AP).
По информации AP, глава Минобороны Франции Флоренс Парли подписала в Афинах соглашение о поставке компанией Dassault Aviation самолетов в течение двух лет, начиная с июля 2021 года.
В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию двух этих стран ЕС активно поддерживает Франция.
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