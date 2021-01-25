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Дальнее зарубежье 25.01.2021 20:40

Греция на фоне напряженности в Восточном Средиземноморье купит у Франции 18 истребителей

Греция приобретет у Франции 18 истребителей "Рафаль" на фоне напряженных отношений с Турцией в районе Восточного Средиземноморья, сообщает агентство Associated Press (AP).

По информации AP, глава Минобороны Франции Флоренс Парли подписала в Афинах соглашение о поставке компанией Dassault Aviation самолетов в течение двух лет, начиная с июля 2021 года.

В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию двух этих стран ЕС активно поддерживает Франция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРЕЦИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]