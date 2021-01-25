Власти Азербайджана намерены добиться восстановления экономического роста в 2021г

В Азербайджане готовится Стратегический план действий по территориям, освобожденным от армянской оккупации, заявил премьер-министр Али Асадов.
«В соответствии с поручением президента готовится Стратегический план действий по освобожденным территориям. Восстановление всех территорий и городов будет осуществляться на основе единой концепции», - заявил премьер-министр Али Асадов в понедельник на заседании кабинета министров.
Касаясь работ, предусмотренных на освобожденных территориях, глава правительства отметил, что в число приоритетов правительства на текущий год входят: разработка туристических маршрутов в Карабахском регионе; развитие животноводства, садоводства, овощеводства, виноградарства и зерноводства; разработка новых механизмов и критериев земельной реформы; установка современных ирригационных систем; изучение возможности строительства гидроэлектростанций.
«Также необходимо обеспечить возвращение вынужденных переселенцев в их исконные дома. Этот процесс необходимо проводить по специальной программе», - отметил Асадов.
Кроме того, в числе приоритетов на 2021 год премьер назвал: антикоррупционные меры, восстановление экономического роста; предотвращение инфляционных тенденций; эффективное управление валютными резервами; обеспечение прозрачности и эффективности госзакупок; привлечение частного сектора к финансированию инвеспроектов; стимулирование привлечения частных инвестиций в приоритетные сферы; усиление антимонопольной политики; расширение экспортных возможностей
По словам Асадова, система обязательного медицинского страхования, которая была запущена в прошлом году, но не была полностью внедрена по очевидным причинам, в этом году должна быть внедрена в два этапа.
Кроме того, глава правительства отметил необходимость продолжения в 2021 году программы поддержки мелкого и среднего предпринимательства.
Н.Аббасова
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