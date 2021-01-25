Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0705 RUR   0.0226 GBR   2.33 TRY   0.2291

Цена на нефть

22.01 $/bbl   WTI 52.27 -0.86 Brent 55.41 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 25.01.2021 21:13

Власти Азербайджана намерены добиться восстановления экономического роста в 2021г

В Азербайджане готовится Стратегический план действий по территориям, освобожденным от армянской оккупации, заявил премьер-министр Али Асадов.

«В соответствии с поручением президента готовится Стратегический план действий по освобожденным территориям. Восстановление всех территорий и городов будет осуществляться на основе единой концепции», - заявил премьер-министр Али Асадов в понедельник на заседании кабинета министров.

Касаясь работ, предусмотренных на освобожденных территориях, глава правительства отметил, что в число приоритетов правительства на текущий год входят: разработка туристических маршрутов в Карабахском регионе; развитие животноводства, садоводства, овощеводства, виноградарства и зерноводства; разработка новых механизмов и критериев земельной реформы; установка современных ирригационных систем; изучение возможности строительства гидроэлектростанций.

«Также необходимо обеспечить возвращение вынужденных переселенцев в их исконные дома. Этот процесс необходимо проводить по специальной программе», - отметил Асадов.

Кроме того, в числе приоритетов на 2021 год премьер назвал: антикоррупционные меры, восстановление экономического роста; предотвращение инфляционных тенденций; эффективное управление валютными резервами; обеспечение прозрачности и эффективности госзакупок; привлечение частного сектора к финансированию инвеспроектов; стимулирование привлечения частных инвестиций в приоритетные сферы; усиление антимонопольной политики; расширение экспортных возможностей

По словам Асадова, система обязательного медицинского страхования, которая была запущена в прошлом году, но не была полностью внедрена по очевидным причинам, в этом году должна быть внедрена в два этапа.

Кроме того, глава правительства отметил необходимость продолжения в 2021 году программы поддержки мелкого и среднего предпринимательства.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАБМИН, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Алиев обсудил с членами правительства итоги I полугодия Президент Алиев провел заседание по итогам социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев 2018 года Президент Алиев обсудил с правительством итоги социально-экономического развития Азербайджана за I-ое полугодие 2018 года Президент Алиев провел заседание, посвященное итогам I квартала Президент Алиев обсудил с правительством итоги социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев Президент Алиев проводит заседание кабмина, посвященное итогам I полугодия 2017 года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]